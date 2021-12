Hoogleraar Friso De Zeeuw: "Tata laten vallen zou een verschrikkelijke fout zijn"

Emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw laat niets aan onduidelijheid over: Tata Steel moet blijven, want 'groen staal heeft toekomst in ons land'. Daarmee schaart hij zich achter een tweederde meerderheid van IJmonders, die ook een toekomst ziet voor het bedrijf in IJmuiden.

Pleiten voor opheffing van de fabrieken is niet goed volgens De Zeeuw, die praktijkhoogleraar was aan de TU Delft op het gebied van gebiedsontwikkeling. Bekijk hieronder de video:

Friso de Zeeuw over de toekomst van Tata Steel - NH Nieuws

Duidelijk verwijzend naar bijvoorbeeld de massa-aangifte van Bénédicte Ficq tegen Tata en een interview met Jan Rotmans van NH Nieuws, zegt hij: "Het zou een verschrikkelijke fout zijn om advocaten of hoogleraren te volgen die zeggen: 'Tata laten vallen en woningen bouwen'." Geduld De productie van groen staal duurt nog tientallen jaren, geeft De Zeeuw toe. Maar daarvoor moet Nederland volgens hem geduld kunnen opbrengen. Voor de gezondheidskwesties en de milieuoverlast in de omgeving van de fabrieken zit het anders. "Daarvoor is het ongeduld terecht", aldus De Zeeuw. De techniek voor groen staal is er nu eenmaal nog niet, maar de schadelijke uitstoot van Tata moet volgens De Zeeuw wel binnen enkele jaren worden teruggebracht. "Volgend jaar moet daar al verbetering in geconstateerd kunnen worden."

Quote "We weten wat de gevolgen zijn van afhankelijkheid van China" Oud-Hoogleraar Friso De Zeeuw

Toch blijft het volgens hem handig als er een staalfabriek in de buurt blijft bestaan. "Nederland zou theoretisch zonder staal kunnen. Maar dat betekent toch dat we ons voor een basismateriaal, dat ook in de nieuwe economie een basismateriaal blijft, afhankelijk maken van het buitenland. En dat buitenland is onder meer China. Nou, we weten wat de gevolgen zijn van afhankelijkheid van China." Toekomst Het gros van de inwoners van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen, waar ook Wijk aan Zee en IJmuiden toe behoren, is het met De Zeeuw eens. Ongeveer tweederde van de inwoners van de IJmond, namelijk 64,1 procent, ziet een toekomst voor Tata Steel op de plek in IJmuiden waar het al ruim honderd jaar staat. Dat blijkt uit een enquête van NH Nieuws.

Het is waarschijnlijk dat een deel van die meerderheid daar, net als De Zeeuw, wel voorwaarden aan verbindt. Uit de enquête komt naar voren dat bijna de helft van de omwonenden van Tata Steel zich zorgen maakt over de gevolgen van de schadelijke uitstoot van de Hoogovens op de eigen gezondheid of die van vrienden en familie.

Hoewel De Zeeuw die zorgen van omwonenden dus terecht noemt, benadrukt hij dat Tata niet alleen maar als kwaad moet worden weggezet. "Dingen zeggen als: 'Tata moet weg' of 'de verduurzaming komt te laat', daar moet stevig weerstand tegen worden geboden."

Lees ook Play IJmond Play Tweederde IJmonders wil dat Tata Steel blijft, blijkt uit onderzoek NH Nieuws