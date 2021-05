Belangrijke stap in strijd tegen Tata Steel: "Kan niet om aangiftes heen"

Het is abnormaal dat de directie en ex-directie van Tata Steel strafrechtelijk moet worden aangeklaagd. Dat zegt Sanne Walvisch, inwoner van Wijk aan Zee en mede-oprichter van de stichting FrisseWind.Nu. "We hebben geen andere mogelijkheid dan gerechtelijke stappen, maar het is bizar dat het nodig is ons tot het strafrecht te richten omdat Tata Steel op geen enkele manier in beweging is te krijgen om acuut iets te doen."

Van FrisseWind hoeft Tata Steel niet weg. Wel vindt de stichting dat het bedrijf zich aan de regels moet houden en de gezondheid van omwonenden moet respecteren. Als dat niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Walvisch: "Wat we de laatste weken hebben zien gebeuren, en waar we heel blij mee zijn, is dat de maatschappelijke druk op Tata Steel de afgelopen weken enorm is toegenomen. De aangiftes die nu worden afgeleverd, zijn daar een heel belangrijke stap in."

Advocaat Bénédicte Ficq deed woensdagochtend namens bijna 1.100 mensen aangifte vanwege het opzettelijke verspreiden van schadelijke stoffen door Tata Steel. Mensen in de IJmond hebben gemiddeld vaker gezondheidsklachten dan bewoners van vergelijkbaar geïndustrialiseerd gebied. Ernstige aandoeningen doen zich 'significant vaker' voor in de IJmond, zo heeft een rapport van het RIVM in april van dit jaar aangetoond. Vooral Wijk aan Zee, directe buur van de staalfabriek, heeft het zwaar te verduren. De badplaats is de basis van de stichting FrisseWind.Nu, aanjager van de aangiftes.

"Ik heb geen directiefunctie bij Tata Steel, maar als je mij vraagt of ze nog om de kritiek heen kunnen, dan zeg ik: lijkt me niet. Als 1.100 mensen zeggen dat er acuut iets moet veranderen en via een officiële aangifte ook laten weten hoe ernstig het voor hen is, dan kun je er als bedrijf niet meer omheen. In december vorig jaar hebben ze de stappen aangekondigd; nog steeds is de invulling niet duidelijk." Ze ziet het liefst dat kooksfabriek 2 zo snel mogelijk dicht gaat. "Van alle installaties veroorzaakt dit fabrieksonderdeel de meeste milieuproblemen."

Walvisch is blij met de verduurzamingsplannen van de FNV. De vakbond presenteerde vorige week een plan voor de productie van staal op basis van wind- en waterstof. Walvisch: "We zijn blij dat de FNV nu ook is opgestaan voor duurzaamheid en gezondheid. Wat we wel zien is dat in hun plan sprake is van een onderzoeksfase. Dat is iets waar wij van zeggen: onze gezondheid wacht niet. Dus begin in elk geval met het sluiten van de kooksfabriek."