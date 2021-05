Ruim duizend mensen klagen Tata Steel aan vanwege vervuiling omgeving

Onder de klagers zouden zich werknemers van Tata Steel bevinden. Dat is opmerkelijk. Mensen die bij het bedrijf werken, zijn over het algemeen loyaal aan hun werkgever. Ficq is verheugd over het aantal van 1067 aangiftes, maar sluit niet uit dat de stapel nog hoger wordt. "We zijn blij met wat we hebben, maar ik ga ervan uit dat het aantal aangiftes de komende tijd nog toeneemt. Het is iets dat de mensen erg bezighoudt. En terecht, we willen allemaal frisse lucht."