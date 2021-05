IJmond NL V Plan FNV voor toekomst Tata Steel valt in de smaak: "In de basis een goed voornemen"

De Dorpsraad Wijk aan Zee is positief over het plan van de FNV voor de toekomst van Tata Steel. De vakbond wil dat de staalfabriek één van de hoogovens en een kooksfabriek op het terrein sluit en zo de weg vrijmaakt voor een 'groene' staalproductie. "Het ziet er in de basis goed uit", zegt Linda Valent van de Dorpsraad. "Maar we hebben wel wat kanttekeningen."

Valent: "De kooksfabriek 2 bijvoorbeeld moet in het FNV-plan nog vier jaar mee. Maar hij lekt en is gewoon niet oké. Als in het plan kan worden opgenomen dat de fabriek per direct dicht moet, dan zou in onze ogen de beste oplossing zijn."

Slechte luchtkwaliteit De Dorpsraad pleit al langer voor het sluiten van kooksfabriek 2, een verouderde installatie die schadelijke stoffen uitblaast over de IJmond. De regio gaat al jaren gebukt onder de slechte luchtkwaliteit. Uit een RIVM-rapport blijkt dat in de IJmond meer mensen gezondheidsklachten hebben dan inwoners van andere gebieden met zware industrie.

Quote "Het is iedere keer de burger die moet betalen door wanbeleid van de overheden" Linda Valent, Dorpsraad Wijk aan Zee

In het plan van de FNV moet Tata Steel binnen negen jaar 'groen' staal kunnen maken door middel van windenergie en waterstof. De bedrijfsleiding houdt echter vast aan opslag van CO2 onder de zeebodem. Voor die oplossing krijgt het concern subsidie. Die is nog niet toegezegd voor de groenere weg die de vakbond wil bewandelen. De FNV is bezig met een lobby om geld te krijgen voor haar antwoord op de uitstoot van schadelijke stoffen. Valent hoopt van harte dat 'Den Haag' openstaat voor die druk en gemeenschapsgeld beschikbaar stelt. "Het zal wel moeten, want anders gebeurt er waarschijnlijk niks en blijven de mensen hier in de buurt met de problemen zitten. De overheden hebben steken laten vallen met veel te ruime milieuvergunningen. En nu moeten wij het met z'n allen oplossen. Het is iedere keer de burger die moet betalen door wanbeleid van de overheden."

