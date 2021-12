Omwonendenorganisaties: "Niemand wil Tata laten vallen"

"Het standpunt van De Zeeuw is wel erg old school"

"Dat is wel erg kort door de bocht", reageert Ficq. "Milieu en gezondheid zijn natuurlijk langdurig verwaarloosd en het wordt de aller-, allerhoogste tijd dat die nu op nummer één komen."

Ficq: "Het standpunt van De Zeeuw is wel erg old school en past heel erg in jaren zestig, tachtig. Niet in het huidige tijdsgewricht."