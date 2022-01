IJmonders reageren op rapport Tata Steel: “Was het niet al duidelijk dat het slecht is?”

In de IJmond wordt er verschillend gereageerd op het nieuwe rapport rond Tata Steel. De conclusie van het RIVM dat Tata Steel zorgt voor het grootste deel van de lokale vervuiling is voor de meeste inwoners geen verrassing. Zo vraagt iemand zich af of het niet al lang duidelijk was dat Tata vervuilend is? Iemand anders vind dat ze wel wat meer in oplossingen mogen denken.