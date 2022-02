Omwonenden Tata Steel: ook nieuwe staatssecretaris 'geen ruimte voor acute maatregelen'

"Een gesprek waarin serieus naar ons is geluisterd en empathie is getoond. Maar we schieten er niets mee op." Hans Dellevoet van de Dorpsraad Wijk aan Zee en Sanne Walvisch van FrisseWind.nu zijn eensgezind over de ontmoeting die omwonenden van Tata Steel vanmiddag hadden met Vivianne Heijnen, de nieuwe staatssecetaris van Infrastructuur en Waterstaat.

NH Nieuws

Heijnen (CDA) is de derde staatssecretaris in korte tijd. Zij heeft het dossier Tata Steel in het vierde kabinet Rutte overgenomen van Steven van Weyenberg. Die deed het slechts een paar maanden als opvolger van Stientje van Veldhoven. Geen centimeter Maar wie er ook verantwoordelijk is voor het milieu in de IJmond, volgens Sanne Walvisch hebben de omwonenden er niets aan. "We kunnen constateren dat we vier jaar na de grafietregens nog geen centimeter zijn opgeschoten. Het is absoluut zo dat er vanuit Den Haag met heel veel empathisch vermogen naar onze zorgen wordt geluisterd en dat ze die zorgen ook echt delen. Maar in wet- en regelgeving zien zij geen ruimte om acuut maatregelen te nemen." Tekst gaat verder onder de video.

Omwonenden - NH Nieuws

Hans Dellevoet: "In Wijk aan Zee hebben we het gevoel dat we elke keer hetzelfde verhaal moeten verkondigen en dat we er niets mee opschieten. Dat is al decennia het probleem. Er komt te weinig actie en dat terwijl het geduld met Tata Steel op is."