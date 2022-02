LIVE NH Sport met FC Volendam - Jong AZ en Helmond Sport - Telstar

In de eerste divisie zijn de clubs inmiddels toe aan speelronde 26. FC Volendam speelt de laatste wedstrijden niet goed, maar staat wel fier bovenaan. Vanavond is Jong AZ de tegenstander. Telstar treft in Noord-Brabant Helmond Sport. Beide duels kun je vanaf 19.00 uur live op de radio volgen bij NH Sport.

Pro Shots / Wouter Dill

Afgelopen maandag pakte FC Volendam een puntje in Kerkrade tegen Roda JC (1-1). Met 25 procent balbezit was het spel van de Volendammers niet om over naar huis te schrijven. Toch verlengden de mannen van trainer Wim Jonk hun ongeslagen reeks naar 23 wedstrijden. Of Jong AZ die imponerende serie weet te stoppen, is maar zeer de vraag. Het team van trainer Maarten Martens bezet de vijftiende plaats in de eerste divisie, maar krijgt opvallend weinig goals tegen. De uitwedstrijd won FC Volendam met 1-0 dankzij een doelpunt van Daryl van Mieghem. De aftrap is vanavond om 20.00 uur. Edward Dekker doet verslag. Tekst gaat verder onder de artikelen.

Bij Telstar is het vanavond vooral de vraag wie trainer Andries Jonker kan opstellen. Met een karrevracht aan afwezigen zal de Amsterdammer opnieuw een beroep moeten doen op jonkies. Ook aanvoerder en topscorer Glynor Plet moet het uitduel tegen Helmond Sport missen; hij is geschorst. Toch zijn de Velsenaren niet op voorhand kansloos om een goed resultaat te halen. Helmond Sport pakte na de winterstop nog geen enkel punt en zakte daardoor af naar de voorlaatste plek in de eerste divisie. Telstar staat dertiende en heeft zeven punten meer. Frank van der Meijden is de verslaggever in stadion De Braak. De vierde Noord-Hollandse ploeg die in actie komt, is Jong Ajax. De nummer drie van de ranglijst treft in Rotterdam het wat weggezakte Excelsior. NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 22.00 uur. Je presentator is Stef Swagers.