Geweldige reeks FC Volendam duurt voort met minimale zege bij Jong AZ

Dankzij een doelpunt van Daryl van Mieghem heeft FC Volendam voor de zesde keer op rij gewonnen. In de Noord-Hollandse clash met Jong AZ eindigde het in Wijdewormer in 0-1. De ploeg van Wim Jonk is nu al tien wedstrijden ongeslagen en staat daardoor alleen bovenaan in de eerste divisie.