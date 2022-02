'Pappen en nat houden' voor improviserende Andries Jonker: "Geen idee wie er kan spelen"

Het is weer een groot vraagteken voor Andries Jonker welke spelers hij morgen tegen Helmond Sport kan opstellen. Inmiddels tikt de ziekenboeg bijna de twintig aan en dat vraagt opnieuw improvisatie van de coach van de Witte Leeuwen. "Het is allemaal pappen en nat houden."

Telstar-trainer Andries Jonker - Orange Pictures

Vorige week tegen De Graafschap (0-3 verlies) miste Telstar liefst vijftien spelers. "Dat was toen de lijst ingevuld werd, maar vlak voor de wedstrijd viel Roman Tugarinov af en tijdens de wedstrijd viel Jip Molenaar uit. Dus we zijn niet heel veel opgeschoten", zegt Jonker vooruitkijkend op het duel van vrijdag. Daarbij komt ook nog dat aanvoerder Glynor Plet geschorst is. "Ik hoop dat een enkele speler daarvan morgen weer op de bank zit", maar meer dan hoop heeft Jonker niet. "Het is voor ons ook weer spannend, want de medische staf weet ook niet hoe iedereen ervoor staat. Ik heb dus echt geen idee wie er kunnen spelen."

Aanpassen Op trainingen leidt dat ook tot vervelende situaties voor de coach. Vanwege het grote aantal afwezigen wordt een blik jeugdspelers opengetrokken om het aantal aanwezigen omhoog te krikken. "Het is allemaal pappen en nathouden. Improviseren. We kunnen niet trainen zoals we willen." Door alle absenties is Jonker in wedstrijden dan ook genoodzaakt om te puzzelen. Het voorbeeld daarvan is Rashaan Fernandes, die door Jonker op een andere positie wordt neergezet. "Fernandes speelt bij voorkeur niet op de zijkant, maar de jongens die daar voorzien zijn, hebben we nu niet", doelt Jonker op andere spelers die ook een andere plek bekleden.

Telstar heeft dus veel blessures, maar na de winterstop speelt de ploeg best aardig. Ondanks de verliespartijen tegen Volendam en PSV (beiden 2-1) voelt de groep zich gesterkt. "Toen was het aantal blessures onder de tien en toen konden we het wel opbrengen. Daardoor hebben jongens zo vaak mee moeten spelen dat iedereen ervaring heeft. Ik kan echt twee teams opstellen. Als ik ze tegen elkaar laat spelen, weet ik niet eens wie er wint. Dus het voordeel is nu wel dat een aantal spelers zich hebben kunnen ontwikkelen." Telstar gaat morgenavond op bezoek bij Helmond Sport, de nummer voorlaatst in de eerste divisie. De Velsenaren zijn de nummer dertien met 27 punten uit 25 wedstrijden.