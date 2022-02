Slecht FC Volendam neemt een punt mee uit Kerkrade

Het is FC Volendam vanavond niet gelukt om te winnen van Roda JC. In een uiterst moeizame wedstrijd eindigde het in een 1-1 gelijkspel. Op basis van het spel hadden de Noord-Hollanders eigenlijk geen recht op een punt, maar doelman Filip Stankovic hield zijn ploeg meerdere keren op de been.

Halverwege leidde FC Volendam, maar de ploeg van Wim Jonk had het moeilijk met de Limburgers. De palingboeren hadden slechts 25 procent balbezit in het eerste bedrijf. Mogelijk had dat te maken met de 5-3-2-opstelling, waarin Daryl van Mieghem verrassend ontbrak. Filip Stankovic en Damon Mirani moesten daardoor meerdere keren handelend optreden om een tegentreffer te voorkomen.

Ondanks het moeizame duel wist Achraf Douiri na acht minuten de score te openen. Robert Mühren wilde uithalen, maar raakte de bal verkeerd. Douiri kreeg daardoor plots een kans en schoot onberispelijk raak in de linkerbenedenhoek: 0-1. De enige andere mogelijkheid voor FC Volendam was een afstandsschot van Mühren. Vanaf een meter of 45 zag de spits Roda-doelman Rody de Boer ver voor zijn doel staan. Zijn inzet ging naast.

Wachten op tegengoal

Ook in de tweede helft kreeg Roda JC de beste mogelijkheden. Patrick Pflucke schoot naast en Xian Emmers zag zijn inzet van dichtbij gered worden door de benen van Stankovic. De gelijkmaker kon niet uitblijven en dat bleek ook. Dylan Vente kopte in de 66e minuut raak uit een voorzet vanaf links van Richard Jensen.

FC Volendam kreeg na die goal iets meer grip op de wedstrijd, maar tot grote kansen leidde dat niet. Door het gelijkspel is de recordreeks van de koploper gegroeid naar 23 wedstrijden op rij zonder nederlaag. De voorsprong op nummer twee FC Emmen is vijf punten. De Drentenaren hebben een wedstrijd minder gespeeld.