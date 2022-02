'Minder stabiel' FC Volendam wil weer overtuigen, aanwinst Oskar Buur nog niet fit

De opvolger van Denso Kasius staat al klaar bij FC Volendam. Met Oskar Buur haalden de Volendammers een nieuwe rechtsback in huis, maar zijn debuut zal waarschijnlijk nog even op zich laten wachten. Trainer Wim Jonk noemt hem nog een twijfelgeval voor morgenavond tegen Jong AZ. Een wedstrijd waarin Jonk weer het Volendam van voor de winterstop wil zien.

Vreugde bij Walid Ould-Chikh na de 2-0 van FC Volendam tegen FC Emmen - Pro Shots / Vincent de Vries

"Hij maakt een goede indruk, maar heeft nog een trainingsachterstand", zegt Jonk over de Deense nieuweling die zijn contract bij het Engelse Wolverhampton Wanderers liet ontbinden. Vandaag trainde hij niet mee. "We moeten rustig opbouwen." In het Vissersdorp moet hij Denso Kasius doen vergeten. Kasius tekende twee weken geleden bij Bologna, tot groot ongenoegen van Volendam. "Hij is iets anders dan Denso. Hij kan ook centraal spelen, maar hij is een opkomende rechtsback die in meerdere systemen kan spelen. Vorig jaar hadden wij hem ook al op de korrel. Toen is het net niet doorgegaan."

Quote "Hij maakt een goede indruk, maar heeft nog een trainingsachterstand" VOLENDAM-TRAINER WIM JONK

Kwakkelen Bij FC Volendam loopt het na de winterstop allemaal nog niet zo soepel als voor de onderbreking. Jonk stond meerdere keren teleurgesteld voor de camera en hekelde de manier waarop zijn ploeg de punten binnenharkte. "De laatste weken zijn we minder stabiel. Wel in de resultaten, maar we moeten ons spel weer naar een hoog niveau krijgen." "Het is allemaal onnodig", zegt Jonk die het wegvallen van een aantal spelers als verklaring geeft voor het minder dominante spel. "Bepaalde vastigheden laten te wensen over. De linker- en rechterkant zijn de afgelopen maand steeds anders geweest. We trainen er hard op om dat er weer in te krijgen."

Quote "Normaal hebben wij de overhand in het positiespel, maar dat was nu niet aan de orde" Volendam-trainer Wim Jonk

"Aan de bal speelden wij niet ons spel", kijkt Jonk terug op moeizame wedstrijden tegen Roda JC (1-1), Jong FC Utrecht (2-0 winst), MVV (0-1 winst) en NAC Breda (0-0). "Normaal hebben wij de overhand in het positiespel, maar dat was nu niet aan de orde. We moeten maken dat het balbezit goed is, juste momenten toeslaan en de tegenstander onder druk zetten. Dat klinkt heel logisch, maar daar begint het wel mee." FC Volendam speelt vrijdagavond in eigen huis tegen Jong AZ. De selectie staat er goed op volgens Jonk. Damon Mirani, die kwakkelde met pijntjes en corona, is weer helemaal fit. "Hij oogt nu frisser." Ook Alex Plat zit weer bij de groep. De wedstrijd is live te volgen op NH Radio.