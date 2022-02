Dramatische eerste helft levert Telstar thuisnederlaag op

Na een half uur was het vanavond eigenlijk gespeeld bij Telstar - De Graafschap. De bezoekers uit Doetinchem stonden toen al met 3-0 voor. Daar bleef het ook bij na negentig minuten in Velsen-Zuid, mede door een gemiste strafschop.

De eerste helft verliep desastreus voor de Witte Leeuwen. Een van de oorzaken was het feit dat Telstar liefst twaalf spelers miste vanwege medische redenen. De Graafschap maakte korte metten met de b-ploeg van Andries Jonker scoorde drie keer.

Opoku en Hendriks vellen Telstar

Jonathan Opoku opende in de vijfde minuut de score door knap te scoren met volley uit een hoekschop. Ex-Ajacied Sam Hendriks kreeg het daarna op zijn heupen. Eerst kopte hij raak na slecht wegkoppen van Siebe Vandermeulen en even later speelde hij zichzelf vrij om vervolgens binnen te schieten: 0-3.

De Graafschap kreeg na 34 minuten zelfs de uitgelezen mogelijkheid op de vierde goal, maar Telstar-keeper Abdel El Ouazzane stopte een strafschop van Opoku. Een overtreding van verdediger Jip Molenaar was aanleiding voor de penalty.

Geen eretreffer

Na rust probeerde Telstar het wel om dichterbij te komen, maar De Graafschap was simpelweg een maatje te groot. Ondanks enkele mogelijkheden aan beide kanten werd er niet meer gescoord. De ploeg van trainer Andries Jonker blijft wel op dertiende plaats staan met 27 punten uit 25 duels.