Het regent vissen in Enkhuizen: Aalscholvers slaan hun slag in afgesloten gracht

Er wordt veel geklaagd over de aalscholvers. De vogels waren er waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor dat de vissen eerder de gracht bij de Zuider Havendijk in waren gevlucht. En er wordt hardop afgevraagd of de reddingsactie de aalscholvers niet uiteindelijk hebben gelokt naar de doodlopende gracht.

Het is een bijzonder beeld. De vogels zijn zo volgevreten dat ze letterlijk neerstorten. We zien het voor ons neus gebeuren. De aalscholver valt, gooit een vis uit z'n bek, staat op en vliegt weer weg. Een buurtbewoner kan erover meepraten: "Ze vliegen tegen mijn ramen aan, en ook de auto die hier stond. Die heb ik maar even weggezet."

Vorige week werd na een grote reddingsactie zo'n beetje tweederde van de vissen met een net weggesleept, om zo weer zuurstof in het water te krijgen. Daarna werd de gracht afgesloten om te voorkomen dat ze zouden terugkeren. Maar daardoor hebben de aalscholvers ook vrij spel, en is er sprake van een lopend buffet.

Reactie Hoogheemraadschap: "Kunnen niks tegen aalscholvers doen"



Woordvoerder Jorrit Voet, van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HNKN), zegt verrast te zijn door de komst van de aalscholvers. "We hadden begrepen dat ze niet in de gracht zouden komen, omdat ze daar door de bomen niet konden wegvliegen. We vinden het heel vervelend dat dit gebeurd, maar kunnen er niks aan doen. Het is een beschermd diersoort."

De kritiek op de reddingsactie was wel bekend. "Er werd gezegd dat we ze naar de aalscholvers hebben gedreven. Maar die zitten al vier maanden in de haven, en toen werden ook niet alle vissen opgegeten. Als we niks hadden gedaan, waren de vissen gestikt, of hadden de aalscholvers ze alsnog gevonden. En dan was het nog erger geweest."

Net weggehaald

Toch wil het Hoogheemraadschap niet lijdzaam toekijken hoe de aalscholvers de gracht leeg eten. "Het visnet waarmee de gracht is afgesloten, wordt weggehaald zodat de vissen weg kunnen. Maar we houden in de gaten of de andere vissen nu niet massaal terugkeren."

Het water is dinsdagochtend ook onderzocht. "De kwaliteitsonderzoeken zijn goed. Er is voldoende zuurstof voor de vissen. Eén beluchter (pomp) wordt weggehaald. De andere blijf nog een paar dagen staan."