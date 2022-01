Ultieme reddingsactie tienduizenden vissen in Enkhuizen: "Niet alle vissen kunnen redden"

Sportvisserij Midwest en het Hoogheemraadschap deden vandaag een ultieme reddingspoging voor de tienduizenden vissen die opgesloten zitten in een dooplopende gracht aan de Zuider Havendijk in Enkhuizen. "Het gaat heel slecht met de vissen, als we niks doen dan gaan ze zeker dood", zegt Klazien Hartog van het Hoogheemraadschap.

Met een groot net over de breedte van de gracht werd geprobeerd de vissen die, al bijna een week opgesloten zitten, te verplaatsen. Eerder deze week werd er nog een zuurstoftank geplaatst, maar dit was niet voldoende. "We hebben het over tienduizenden vissen die op elkaar gestapeld liggen. Het is net zoals wij met heel veel man in een lift zouden staan. De zuurstof raakt op", zegt Hartog. De reddingsactie begon om 10.00 uur vanochtend. Inmiddels zijn veel vissen uit de gracht bevrijd, al konden niet alle vissen gered worden. Een man die hielp bij de poging zegt dat de boten in de gracht het moeilijker maakten. "De vissen konden onder die boten, daar kunnen wij niet bij. De vissen zwommen daardoor weer terug." Niet alle vissen zijn uit de gracht. "Een heel zooitje zwemt er nog rond", vertelt de man. "Helemaal tevreden ben je natuurlijk nooit, maar het merendeel is er wel uit." Bekijk hieronder de livestream van de reddingsactie terug:

LIVE 🔴 Ultieme reddingspoging voor tienduizenden vissen in Enkhuizense gracht TERUGKIJKEN 🔴 Kijk hier live naar een ultieme reddingspoging voor tienduizenden vissen in Enkhuizense gracht. Posted by NH Nieuws on Friday, January 28, 2022