Buurt geschokt door tienduizenden vissen in Enkhuizer gracht: reddingsactie in de maak

Vol ongeloof kijken bewoners van de Zuider Havendijk in Enkhuizen naar de tienduizenden zo net enkele honderdduizenden vissen die in hun gracht drijven. Met een zuurstofpomp wordt geprobeerd de dieren niet te redden. Maar inmiddels wordt ook een reddingsactie overwogen.

Volgens een buurtbewoner is het al anderhalve week aan de gang. "Eerst waren er heel veel kleine visjes en toen knotsen van vissen. Het leek wel of er steeds meer op elkaar gestapeld werden." Een buurvrouw zegt: "Ik keek naar beneden en kon mijn ogen niet geloven." Aalscholvers Waarschijnlijk zijn de vissen vanuit de nabijgelegen haven opgejaagd door aalscholvers. Kuddegedrag zorgt ervoor dat de dieren in hun vlucht elkaar massaal de gracht in zijn gevolgd. En die loopt dood. Met als gevolg dat er bijna geen zuurstof meer zit in het water. Woordvoerder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Jorrit Voet zei daarover: "Het zijn er zoveel geworden dat ze het zuurstofgehalte in het water dusdanig naar beneden hebben gebracht. Daardoor zijn de vissen versuft en hebben geen energie meer om terug te zwemmen." Tekst gaat verder onder de foto.

Dankzij een zuurstof beluchter worden de vissen voorzien van extra zuurstof - Maarten Edelenbosch

Sportvisserij Midwest, heeft in overleg met het Hoogheemraadschap een zuurstof beluchter in het water geplaatst. Ook een buurtbewoner gooit z'n pomp in het water. "Alle kleine beetjes helpen. En anders moeten we misschien die vissen met een bootje begeleiden." Reddingsactie Het Hoogheemraadschap zegt tegen NH Nieuws/WEEFF inmiddels contact te hebben gelegd met een visser van de Noord-Hollandse bond van beroepsvissers om de vissen weg te krijgen. Een deel van de vissen moet dan met een net worden weggedreven. Een ander deel wordt gevangen en uitgezet in het IJsselmeer. Dat zal morgen of vrijdag gebeuren. En anders ligt er nog een ander gevaar op de loer: de aalscholver. Een veelvraat die het vorig jaar al eens letterlijk vissen liet regenen in de stad.