Tienduizenden vissen snakken naar adem in doodlopende gracht

Het is een gek gezicht wanneer je in de gracht van de Zuider Havendijk in Enkhuizen kijkt. Tienduizenden vissen zwemmen langs elkaar heen in de doodlopende gracht. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HNHK) heeft daarom maandag een zuurstofpomp in de gracht geplaatst. Ze hopen hiermee de tienduizenden vissen te redden die dreigen te sterven door gebrek aan zuurstof.

Tienduizenden vissen snakken naar adem in gracht - Maarten Edelenboch

De reden dat de vissen op elkaar gekluisterd zitten heeft volgens het HNHK een bijzondere reden. "We hebben een ecoloog naar het gedrag van de vissen laten kijken", aldus woordvoerder Jorrit Voet. "En wat blijkt? De reden is het kuddegedrag van de vissen." In eerste instantie is een klein groepje vissen de doodlopende gracht ingezwommen en vervolgens zijn er velen gevolgd. "Het zijn er zoveel geworden dat ze het zuurstofgehalte in het water dusdanig naar beneden hebben gebracht", vervolgt Voet. "Waardoor de vissen versuft zijn en geen energie meer hebben om terug te zwemmen."

Dankzij een zuurstof beluchter worden de vissen voorzien van extra zuurstof - Maarten Edelenbosch

Zuurstof beluchter Om ervoor te zorgen dat de vissen wel genoeg zuurstof krijgen heeft sportvisserij Midwest, in overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in het midden van de gracht een zuurstof beluchter geplaatst. Dankzij stroom van een buurtbewoner draait de beluchter en worden de vissen voorlopig voorzien van extra zuurstof.



"De beluchting moet ervoor zorgen dat de vissen op eigen kracht weer de doodlopende gracht uitzwemmen." Indien dit plan niet werkt, is er volgens Voet altijd nog een tweede optie. "Dan moeten de vissen verdreven worden. Dat zal, denk ik gaan, door middel van netten of stokken."