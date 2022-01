Onderwaterbeelden: krioelende vissen in Enkhuizer gracht

Honderdduizenden vissen zitten nog steeds vast in de gracht van de Zuider Havendijk in Enkhuizen. Met als gevolg dat er amper nog zuurstof in zit. Een reddingsactie staat voor vrijdag gepland. Met camera hebben we een fractie van de vissen onder water weten vast te leggen.

Vissen onder water in Zuider Havendijk in Enkhuizen - NH Nieuws

Woensdag werd een zuurstof beluchter geplaatst. In de hoop meer zuurstof in het water te krijgen. En dat de vissen de weg terug wisten te vinden vanuit de doodlopende gracht. Mogelijk zijn ze er terechtgekomen, nadat ze door Aalscholvers zijn opgejaagd. Kuddegedrag zorgt ervoor dat een deel van de gracht inmiddels vol ligt met versufte vissen, die amper nog bewegen.

Tienduizenden vissen in de Zuider Havendijk in Enkhuizen - NH Nieuws

