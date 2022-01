Reddingsactie om tienduizenden vissen uit gracht te redden morgen van start

Sportvisserij Midwest gaat vrijdag samen met het Hoogheemraadschap proberen de tienduizenden vissen, die al dagen vast zitten in een doodlopende gracht van de Zuider Havendijk in Enkhuizen, te verplaatsen en daarmee te redden. Door het vele vis en het ondiepe water, is er een penibele situatie ontstaan. De vissen krijgen te weinig zuurstof.

"Het plan is om morgen de vissen te verplaatsen", vertelt Sijmen van den Berg van Sportvisserij Midwest. "De vissen moeten daar echt weg, want als we ze daar laten, gaan ze dood vanwege zuurstofgebrek." Dankzij een zuurstofbeluchter worden de vissen momenteel voorzien van extra zuurstof. Gisteren leken de vissen daardoor meer energie te krijgen en hebben ze zich op eigen kracht weten te verplaatsen.

"Meestal is het zuurstofgehalte van onder de 2 milligram al dodelijk voor vissen en daar waar ze nu zitten is het gehalte 1 milligram"

"De vissen, vaak brasems, zitten nu dus opgesloten in de grachten", vervolgt Lelyveld. "En doordat het een milde winter is willen de brasems weer terug naar het IJsselmeer. Bovendien is er bij koudere temperaturen meer zuurstof in het water en dat zuurstofgehalte is vanwege de milde winter dus lager."

De precieze oorzaak van het vissen-probleem kan volgens vissers aan meerdere factoren liggen. "Het heeft met de winter te maken", denkt visser Milco Lelyveld uit Enkhuizen."Want in de winter is er vaak niks te vinden in het IJsselmeer en trekken ze daarom in grote hoeveelheden naar de binnenstad op zoek naar warme plekjes en voedsel." Nadelig blijkt echter voor de vis dat al langere periode de haven afgesloten is wegens renovatie aan de sluis.

"De vissen zijn naar het achterste gedeelte van de gracht ingezwommen", zucht Van den Berg. "En daar staat de zuurstofbeluchter niet in de buurt." Hierdoor is opnieuw het probleem ontstaan dat de vissen te weinig zuurstof krijgen. "Meestal is het zuurstofgehalte van onder de 2 milligram al dodelijk voor vissen en daar waar ze op het moment zitten is het gehalte 1 milligram..."

Tienduizenden vissen in de Zuider Havendijk in Enkhuizen - NH Nieuws

Ook Van den Berg vermoedt dat het probleem is ontstaan vanwege meerdere factoren: "De aalscholvers hebben de groep vissen opgejaagd, de vissen zijn daardoor ongelukkig met zijn allen naar de doodlopende gracht gezwommen. De vissen zijn nu even veilig voor de aalscholvers, maar versuffen zichzelf door met zulke grote aantallen in ondiep water te liggen."

Reddingsactie

Morgen om 10.00 uur staat de reddingsactie gepland, maar er is nog veel voorbereiding nodig om het plan van de grond te krijgen. "We willen een deel van de vissen vangen en overzetten in het IJsselmeer", aldus woordvoerder Jorrit Voet, van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ook voor Voet is het een opvallend fenomeen. "Dit is bij ons nog nooit in de winter voorgekomen. Wel is de keuze bewust gemaakt om in de winter de sluis dicht te zetten."

Dit is omdat de vissen dan onder andere meer zuurstof hebben omdat het in de winter kouder is en daardoor een hoger zuurstofgehalte in het water zit. "We hebben in het verleden vaker de sluis dichtgezet om te kijken wat er gebeurt met de vissen en dat ging altijd goed", zegt Voet. "En het onderhouden van zo'n sluis moet soms echt gebeuren." De verwachting is dat rond maart de werkzaamheden rondom de sluis zijn afgerond.