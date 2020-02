Ze zijn er weer in Enkhuizen: het 'georganiseerde leger' van aalscholvers

ENKHUIZEN - Er liggen weer overal gedumpte dode vissen in Enkhuizen. Het 'georganiseerde leger' van honderden aalscholvers is namelijk weer terug om de wijken, straten en wateren van de stad onveilig te maken. En wat kun je eraan doen? "Helemaal niets. We moeten het met lede ogen aanzien", vertelt Martien Laan van Hengelsportvereniging Ons Genoegen.

Peter Goedhart

De aalscholver is een beschermde vogelsoort die voorkomt rond vruchtbare wateren waar veel vis zit, graag op zoek gaat naar zijn maaltijd. Ze eten voornamelijk veel vis in het broedseizoen, wat van december tot mei loopt. Het is inmiddels een bekend probleem in de steden die het Markermeer en IJsselmeer omringen. Rondom de sluizen en in de binnenstedelijke sloten zijn de vissen namelijk goed zichtbaar voor deze vogelsoort, en daarom makkelijk te pakken. Een plaag Toch is niet iedereen blij met de vogels. Ze laten hun prooi van vis namelijk geregeld uit hun bek vallen, welke dan dood op straat belanden. Enkhuizer vissers hebben daarom al enkele jaren opblaashaaien in de rivieren gelegd, maar echt helpen doen ze niet meer. "De vogels hebben deze vorm van vogelverschrikker inmiddels ook door. Maar wat moet je dan? Alles wat je kunt doen om ze een beetje weg te jagen, doen we. Ze eten namelijk alle vis op voor de hengelsport én voor de handel", vertelt Martien. Meer en meer Naast dat je niets kunt doen aan de 'aalscholverplaag', worden het er volgens Martien ook alleen maar meer. "De Marker Wadden zijn klaar en de Houtribdijk ook. Deze twee gebieden hebben veel mooie nieuwe flora en fauna aan de oevers, en dat zorgt voor nieuwe broedgebieden. Ach ja, het is de natuur ook, hè!" Op dit moment worden ook rivieren in Enkhuizen drooggelegd, voor het onderzoek van de sluizen. Hierdoor kunnen de aalscholvers heel makkelijk bij de vissen in het nauw en verzamelen ze zich in grote getallen aan de kant.

Peter Goedhart

Het is wat het is, volgens Martien. Maar vanuit de hengelsport hebben ze in ieder geval een oplossing bedacht, zodat ze nog kunnen genieten van hun hobby. "Wij gooien vissen van vijf á tien kilo per stuk in de visvijver. Die beesten zijn groter dan 50 centimeter en daarmee 'aalscholver-proof'. Ze zijn te groot en zwaar en redden het niet om opgetild te worden." Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakte over de aalscholvers:

NH Nieuws