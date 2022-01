Achtergebleven vissen in Enkhuizer gracht krijgen extra zuurstof: "Meesten zijn gered"

Hij vervolgt: "De kleine visjes gingen door het visnet heen, wat te verwachten was, maar de grotere vissen hebben we die ochtend kunnen wegleiden." Daarna werd de gracht afgesloten, zegt Van den Berg. "De grotere vissen zwemmen nu allemaal in de haven. En dat is fijn, omdat ze veel zuurstof gebruiken."

Omdat de beroepsvissers met een visnet door het water gingen, waardoor het net de bodem raakte en sediment naar boven kwam, werd er een extra zuurstof beluchter bij het einde van de gracht geplaatst. "Zoiets trekt zuurstof uit het water. Dus dat effect hebben we zo klein mogelijk willen maken. En dat is goed gelukt."

Tevreden

Ook woordvoerder Jorrit Vloet, van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), is content met de reddingsactie van afgelopen vrijdag. "Het is goed gegaan. We hebben veel vissen kunnen redden uit de gracht." De twee zuurstofbeluchters blijven nog tot woensdag staan, zegt hij.

"Het was vrij rustig vandaag. Er gebeurde geen gekke dingen", vult Van den Berg aan. "Morgenochtend worden de zuurstofwaarden gemeten. We verwachten dat die aanzienlijk verbeterd zijn, omdat er veel minder vissen in de gracht zwemmen."

Als de situatie duidelijk verbeterd is, dan wordt de zuurstofpomp verwijderd, stelt hij. "Dan kunnen ze weer op eigen kracht functioneren."

Tienduizenden vissen

Sportvisserij MidWest probeerde samen met het Hoogheemraadschap tienduizenden versufte vissen te redden door ze te verplaatsen. Al bijna een week zaten de vissen vast in een doodlopende gracht van de Zuider Havendijk in Enkhuizen nadat ze vermoedelijk door aalscholvers waren opgejaagd. Na het plaatsen van een zuurstofpomp vorige week, vond afgelopen vrijdag de ultieme reddingspoging plaats.

