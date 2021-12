Last van de vastgelopen woningmarkt? Dit zijn vijf alternatieven

Betaalbare woningen zijn moeilijk te vinden en de woningmarkt staat muurvast. Dit zal voor weinig mensen nieuws zijn, er wordt dan ook al hard gezocht naar alternatieven. Zo kan je bijvoorbeeld ook je eigen wooncoöperatie opzetten of een grote villa splitsen in meerdere huizen. Wij zetten vijf alternatieven voor jou op een rij.

Start een eigen woningcoöperatie

Een wooncoöperatie is de tegenhanger van een wooncorporatie. Het scheelt maar een letter, maar het verschil is groot. Een wooncorporatie is een door de woningwet gereguleerde stichting of vereniging die wordt gecontroleerd door het Rijk. "Bij een wooncoöperatie bouwen de bewoners zelf hun woningen, en huren eigenlijk van zichzelf", legt Clemens Mol van stichting !WOON uit.

Coöperatie De Warren in Amsterdam kreeg in 2018 een bouwkavel toegewezen en is al begonnen met bouwen. De komende jaren gaat de gemeente nog eens dertien kavels uitgeven voor wooncoöperaties.

Stichting !WOON wil graag meer mensen informeren over de coöperaties en cursussen geven om er zelf een op te richten. "Daarmee zijn we denk ik in staat om een beweging te laten ontstaan, die voor betaalbare woningen gaat zorgen."

Neem genoegen met minder

De zogenoemde 'Tiny House-beweging' begint langzaam maar zeker voet aan de grond te krijgen in Noord-Holland. Inmiddels staan er mobiele mini-woningen in Alkmaar, Haarlem, Den Helder en Heemskerk.

De kosten voor de aanschaf van een tiny house liggen tussen de 25.000 en 40.000 euro voor een zelfgebouwde versie en tussen 40.000 tot 100.000 euro wanneer je het werk uit handen geeft. Als je gebruik maakt van zonnepanelen en een biologisch toilet is het niet nodig om de woning aan te sluiten op het licht- en rioleringsnetwerk.

Nicole Honingh woont sinds oktober 2019 samen met haar hond in zo'n tiny house van 25 vierkante meter in Heemskerk, en dat bevalt haar prima. "Ik wek mijn stroom op via zonnepanelen, dus als de zon schijnt moet ik er aan denken om mijn laptop of telefoon op te laden. Verder blijft het leven eigenlijk gewoon hetzelfde."