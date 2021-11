Expeditie Noord-Holland: tiny houses de toekomst? "Wekelijks zelf onze poep wegbrengen"

"We hebben geen grote stroomverbruikers", vertelt Bo. "Geen magnetron, geen televisie en geen oven. We zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. We wekken zelf onze stroom op via zes zonnepanelen."

Ook Nicoliene Vork woont in een tiny house. Zij heeft een heuse pipowagen van hout. "Ik kwam erachter dat ik niet veel spullen wilde. Ik heb een groot huis gehad met vakanties en nog wat, maar ik merkte in het hebben van spullen het geluk niet zat. Mijn zoon van twaalf vindt het in onze pipowagen heel leuk, maar mijn dochter van 18 vindt het niet zo leuk. Ze mist haar vriendinnen in IJmuiden en Haarlem. Ze vindt het idee achter het duurzaam wonen wel heel goed."

Jacob-Jan Koopmans is een van de initiatiefnemers en toekomstige bewoners van het pand de Warren: "We gaan hier straks samen met 50 vrienden wonen. Dit pand is ontworpen om zo goed en leuk mogelijk samen te wonen met je vrienden. We wekken energie op met de zon en we halen warmte uit de grond. We gaan een kas op het dakterras bouwen en er komt een levende gevel met planten en boompjes. De hele gevel wordt groen."



Hoe is het eigenlijk om met 50 vrienden samen te wonen? Suzan Huppes is toekomstig bewoonster en razendenthousiast: "Het wordt natuurlijk ontzettend gezellig. Je kunt kiezen of je in je eigen woning, of met de woongroep (van tien mensen) of juist met iedereen wilt zijn: dus het is niet zo dat je altijd je havermout met vijftig mensen hoeft te delen."

Hout duurzamer dan beton

Koopmans is vooral enthousiast over het duurzame aspect van het nieuwe gebouw: "We gaan ook zoveel mogelijk met hout bouwen, want dat is veel duurzamer dan beton. We staan voor een grote opgave in de wereld. Je bouwt voor 50 á 100 jaar en dan kan je maar beter zo duurzaam mogelijk bouwen."