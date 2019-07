Verpleegkundige opent zelf minidorpje voor ouderen in strijd tegen eenzaamheid

ANNA PAULOWNA - Na ruim een jaar bouwen, is 'ie vandaag feestelijk geopend: het Polderhofje. Binnen Anna Paulowna is het een dorpje op zich, waar senioren zelfstandig kunnen wonen en - als ze het nodig hebben - zorg kunnen krijgen.

Initiatiefnemer Jennifer Hofmeijer heeft het Polderhofje zelf bedacht en ontwikkeld. Als verpleegkundige heeft zij veel ervaring met ouderenzorg. "Ze hebben ruimte nodig, ook als ze ziek worden. Ze moeten hun eigen regie houden en zonder zorgen", vertelt Jennifer aan NH Nieuws. "Ik wil niet dat mensen op veertig vierkante meter moeten eindigen."

Feestje

Het hofje is gebouwd in oud-Hollandse stijl met trapgevels, klokgevels, een waterpomp en in het midden een grasveld. Daar omheen zitten de nieuwe bewoners in de zon koffie te drinken. "We willen hier mensen met elkaar verbinden, zodat ze niet vereenzamen. Elke dag moet een feestje zijn."

Bewoonster Ellie Korver zag de plannen drie jaar geleden al voorbij komen: "Ik dacht: dat is het! Alle mensen bij elkaar. Je kijkt op de tuin en de huisjes zijn ontzettend leuk. Hier kun je niet eenzaam worden, dat bestaat niet."

Kiezen

"Als je wat gaat mankeren dan sturen ze je ergens waar nog nog een plekje is. Nu kan ik nog kiezen", vertelt Frits Wijnker. Hij heeft het ontzettend naar zijn zin met zijn vrouw Ria. "Ik vind het schitterend. En de activiteiten er omheen straks. Daar heb ik zin in."

De zorg in het Polderhofje is geregeld, omdat er altijd verpleegkundigen in de buurt zijn. Voor Jennifer Hofmeijer bijna het belangrijkste voor de oude dag: "Als die laatste plek ook geluk kan creëeren, dan is dat is een mooi streven voor iedereen in de zorg en voor de overheid. Dat mensen, ook als ze oud en ziek zijn, gelukkig kunnen zijn."