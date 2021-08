Nieuw middel in strijd woningtekort: Bergen stimuleert splitsen van huizen

De gemeente Bergen zet een nieuw middel in bij de strijd tegen de woningnood: het splitsen van ruimere woningen en villa's in meerdere huizen. Voor het bijbouwen van nieuwe woningen is weinig plek, terwijl de vraag naar nieuwe woonruimte hoog blijft. De gemeente heeft daarom de vergunning voor het splitsen van een woning gratis gemaakt, in de hoop dat meer huizeneigenaren hun ruimte gaan opdelen.

Tegelijkertijd is bijbouwen van nieuwe woningen lastig. "De provincie staat het eigenlijk niet toe dat we heel veel woningen bijbouwen. Ze vinden ons buitengebied net als ons heel mooi, maar zij vinden het zo mooi, dat er eigenlijk geen extra woningen in mogen."

Mede door dat tekort is Bergen de sterkst vergrijzende gemeente van Nederland, zegt Valkering. "Jongeren vertrekken nu in groten getale. Dat komt voornamelijk vanwege die hoge huizenprijzen en het feit dat er niks beschikbaar is."

Bergen heeft namelijk flink meer kleinere huizen nodig, zegt verantwoordelijk wethouder Klaas Valkering (CDA) tegen de NOS . "Er is een enorme vraag aan woningen in onze gemeente: er zijn 5.800 mensen actief op zoek alleen al naar een sociale huurwoning in onze gemeente. De koopwoningenmarkt is net zo erg."

Dus is het splitsen van woningen simpelweg een van de weinige opties die overblijven om het woningprobleem op te lossen. Omdat van de bijna 15.000 woningen die Bergen telt er relatief veel grote vrijstaande huizen zijn, zijn er ook een hoop woningen te splitsen, zegt de wethouder. "Bijna 50 procent van onze huishoudens is ouder dan 65 jaar. Als je dat vergelijkt met het aantal woningen wat voor hen geschikt is, is dat maar 20 procent van de voorraad. Dat betekent dat veel mensen nu in woningen wonen die eigenlijk wat te groot voor ze zijn, die komen goed in aanmerking voor splitsing."

Vakantiewoningen

Tegelijkertijd wil Bergen strenger gaan kijken naar vakantiewoningen. Sommige huiseigenaren hebben een tweede huis in Bergen, waar ze in het weekend heen trekken. Het huis zelf staat dan grotendeels leeg. "Het is niet uit te leggen dat er 5.800 mensen op zoek zijn naar een sociale huurwoning en tegelijkertijd zoveel woningen leeg staan en worden gebruikt voor de toeristische verhuur", zegt Valkering. "Dat kan niet."

Vanaf oktober gaat de gemeente daar strenger op handhaven. "Dat betekent dat je boetes oplopend tot ruim 80.000 euro kan krijgen als je dit doet."

Andere gemeenten

Ook andere gemeenten in de provincie hebben interesse in het plan om het splitsen van woningen te stimuleren. Bloemendaal en Blaricum zijn al op bezoek geweest in Bergen om meer te weten te komen over het splitsingsbeleid in Bergen. "Omdat ze dat heel interessant vinden. Er zijn er zeker meer die daar over nadenken", aldus Valkering.

Benieuwd hoe lang je moet wachten op een sociale huurwoning in onze provincie? Kijk op onderstaande kaart: