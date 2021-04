Gemiddeld moet je 11 jaar wachten op een sociale huurwoning, in Landsmeer zelfs 22

Voor een sociale huurwoning in onze provincie moet je gemiddeld elf jaar ingeschreven staan bij een woningcorporatie. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3 . Koploper is Landsmeer: daar moet je maar liefst 22 jaar wachten totdat je een woning krijgt, het langst van alle onderzochte gemeenten in ons land.

Bekijk op onderstaande kaart hoe lang de gemiddelde wachttijd in jouw gemeente is:

Ook liggen de tien gemeenten met de langste inschrijfduur van ons land allemaal in Noord-Holland. In alle tien moet je meer dan veertien jaar ingeschreven staan. In Wormerland moet je bijvoorbeeld negentien jaar en elf maanden ingeschreven staan totdat je een huis vindt, in Haarlemmermeer achttien jaar en acht maanden en Diemen achttien jaar en vier maanden. Amsterdam staat niet in de top tien, maar op de dertiende plek met dertien jaar en tien maanden.

Uit die cijfers blijkt dat je in negentig gemeenten gemiddeld al zeven jaar of langer moet wachten op een huurwoning, van het moment van inschrijven tot het moment dat je een woning hebt gevonden. In onze provincie is dat gemiddeld genomen elf jaar.

De NOS verzamelde de wachttijden in 212 gemeenten, bijna 60 procent van alle gemeenten. In de rest van de gemeenten waren er onvoldoende cijfers aangeleverd om een representatief beeld te krijgen.

Landsmeer spant de kroon wat de wachttijd betreft. Het is de gemeente die met stip op nummer een staat qua wachttijd in dit landelijke onderzoek. 22 jaar en een maand moet je bij de woningcorporatie ingeschreven staan, voordat je gemiddeld genomen een huis vindt in de gemeente.

"Dat is omdat hier in verhouding weinig sociale huurwoningen zijn en dat het ontzettend moeilijk is om bij te bouwen, er is geen plek", zegt Hester van Buren van woningcorporatie Rochdale in het NOS Radio 1 Journaal. De huidige regels bepalen dat de corporatie niet wat hoger de lucht in kan met het bijbouwen van woningen. Ook is Landsmeer omringd door beschermde natuurgebieden, bijvoorbeeld het Ilperveld en 't Twiske. "En daar kun je ook niet bouwen. Dus je kunt ook niet uitbreiden."

Bewoners kunnen er dus geen kant op. De verhuisgraad is ook laag in Landsmeer, zegt Van Buren. Vorig jaar trokken twaalf nieuwe bewoners in een sociale huurwoning. "Er komt ook gewoon niks vrij. Het woont hier natuurlijk ook prachtig." Willen kinderen in het dorp blijven wonen, kunnen ze dus haast niet terecht. "Of ze moeten naar andere gebieden verhuizen, maar daar is de wachttijd ook veertien jaar."

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat aan de NOS weten dat er de afgelopen jaren maatregelen zijn genomen om de financiën van woningcorporaties te verbeteren, wat tot meer nieuwbouw moet leiden.

In deze video legt NOS op 3 uit hoe het kan dat er nu zo weinig sociale huurwoningen zijn: