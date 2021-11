Gaat karakter villawijken verloren door woningen te splitsen? "Niet zo bang voor"

Het splitsen van woningen is nu beperkt mogelijk in Bloemendaal. Alleen de kleinere woningen mogen gesplitst worden en alleen verticaal. Dat gebeurt af en toe, maar is vaak lastig in de praktijk. Volgens GroenLinks en Hart voor Bloemendaal, de twee initatiefnemers van het voorstel, biedt het horizontaal splitsen van grote villa's, meer mogelijkheden. En daar zijn er genoeg van. Sinds kort is de gemiddelde prijs van een woning in de gemeente boven een miljoen uitgestegen. En dat is voor het eerst, zo meldt taxatiebedrijf Calcasa.

De gemeenteraad behandelt het initiatiefvoorstel volgende maand. Dan moet blijken of het mogelijk wordt om grote villa's en landhuizen van 280 vierkante meter of meer, horizontaal te splitsen. Iets meer dan tien procent van de woningen in Bloemendaal voldoet aan die eis Fractievoorzitter Kruijswijk denkt dat van die woningen een paar procent geschikt is om gesplitst te worden.