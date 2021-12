Er was ook leuk nieuws in 2021: van hondentraplift tot privékroeg

Van de ene lockdown naar de andere: het jaar 2021 werd opnieuw gedomineerd door het coronavirus. Maar er was ook ander nieuws en mooie verhalen waar NH Nieuws bij stilstond. Voordat we vol verwachting het nieuwe jaar induiken blikken we vandaag terug met een paar verhalen met leuk nieuws uit Zaanstreek-Waterland.

NH Nieuws

1. Hondentraplift voor Hudson uit Edam Een half jaar lang zeulde Anke Ophoff-van der Plas haar hond de trap en af. Totdat haar handige man Peter hét idee van het jaar bedacht: een hondentraplift. Tekst loopt door onder de video

Nooit meer zeulen met de hond: Peter maakt hondentraplift - NH Nieuws

2. Koe waadt 300 meter door sloot Meestal is het in onze provincie geen nieuws als er een koe in de sloot is gevallen. Voor Koe 6562 uit Broek in Waterland maakten we graag een uitzondering: ze waadde liefst 300 meter door de sloot en belandde in de achtertuin bij Peter van Duinen. Het verhaal kende een gelukkige afloop: de eigenaar viste de koe met de tractor uit de sloot.

3. Kleine uitgever heeft plots bestseller te pakken Als uitgever moet je soms eens geluk hebben. Dat was zeker het geval voor Martijn Couwenhoven van uitgeverij Oevers. Een vertaald boek uit de Franse Lupin-serie dat hij al een tijd geleden had uitgegeven ging opeens als een speer in de verkoop. De succesvolle Netflixserie over de meesterdief Lupin zorgde voor de toegenomen belangstelling en opeens vond Couwenhoven zichzelf terug in de bestsellerlijst. De uitgever zag gelijk kansen: "Het fijne eraan is dat dit me de vrijheid geeft om nog meer mooie boeken uit te geven. Ik kan mijn smaak blijven volgen." 4. Succesvolle petitie voor knoflooksaus Het nieuws dat de DEEN er mee zou stoppen sloeg bij Quinten Warner uit Purmerend in als een bom. Zijn geliefde knoflooksaus zou verdwijnen. Dat kon niet zomaar gebeuren, dus zette hij een petitie op om de saus te behouden. En met succes: Albert Heijn neemt de saus over in het assortiment. En alsof dat niet genoeg was kreeg de liefhebber ook nog een jaar lang gratis knoflooksaus. 5. Eigen kroeg voor Walther Bakker uit Assendelft Wat doe je als je heel graag naar de kroeg wilt maar die elke keer dicht zijn door avondklokken en lockdowns? Je bouwt gewoon je eigen kroeg. Walther Bakker uit Assendelft offerde zijn garage op, maar kreeg daar heel wat voor terug.

Walther Bakker bouwde een privé-café - NH Nieuws