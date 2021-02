Kleine uitgever heeft bestseller te pakken door Netflix-hit Lupin: "Het is enorme mazzel"

ZAANDAM - Martijn Couwenhoven van uitgeverij Oevers heeft een onvergetelijke maand achter de rug. Toen hij vijf jaar geleden zijn eerste twee boeken uitgaf, waren dat Nederlandse vertalingen van Franse boeken met inbreker Lupin in de hoofdrol. In januari lanceerde streamingdienst Netflix een gelijknamige serie en die is nu mateloos populair. En daarmee ook de boeken van Couwenhoven: vorige week vond hij zijn boek terug op nummer vijf in de bestsellerlijst.

"Meteen in het weekend dat de serie startte, zag ik: jee, er worden echt veel boeken besteld. Die serie slaat blijkbaar aan", vertelt Couwenhoven aan NH Nieuws. "Ik dacht: als dit doorzet, is de oplage aan het eind van de week op. Toen heb ik meteen de drukker gebeld: 'Ik wil bij laten drukken!'" Inmiddels zit de vierde druk eraan te komen, zegt de zelfstandig ondernemer trots. "Normaal gesproken verkopen de boeken die ik uitgeef zo’n duizend tot tweeduizend keer. Maar dit zijn 10.000 boeken in drie weken, dat is geweldig." Hoop op tweede serie Netflix heeft met Lupin een enorme hit te pakken. In tien landen staat de serie op nummer één. Later dit jaar komen er nog vijf nieuwe afleveringen aan. Couwenhoven verheugt zich daar uiteraard op: "Ik ben erg fan, ik heb ook zin om door te kijken. Ik verwacht nog wel een tweede serie", zegt hij hoopvol. "Als ze slim zijn - want het is wereldwijd succes - dan gaan ze net als James Bond ook films maken. Dat zou me niet verbazen." Tekst loopt door onder de video

Couwenhoven heeft een achtergrond als kunstenaar. Vijf jaar geleden begon hij in zijn eentje een uitgeverij. De boeken die hij uitgeeft, zijn naar eigen smaak uitgekozen. "Mijn liefde voor kunst en Frankrijk bracht me bij Lupin. Ik vond dat originele literatuur. In Nederland was dat nog niet bekend, maar in Frankrijk is Lupin een grote held. Daar worden die boeken ook gelezen op de scholen."

"Ik dacht: dat moeten mensen ook in Nederland leuk kunnen vinden. Toen startte ik in mei 2016 met boek één en twee, tegelijk uitgegeven. Niet wetende uiteraard dat het vijf jaar later zo’n hit zou worden, haha. Het is enorme mazzel." Dit succes opent deuren, besluit hij. "Het fijne eraan is dat dit me de vrijheid geeft om nog meer mooie boeken uit te geven. Ik kan mijn smaak blijven volgen."