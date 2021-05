Koe waadt zeker 300 meter door sloot en belandt uiteindelijk in achtertuin

Op het filmpje van Peter van Duinen maakt Koe 6562 een wat beteuterde indruk. Niet alleen zocht het dier het koele water van de sloot, maar ze wandelde en zwom nog 300 meter door de sloot, tot ze uiteindelijk tot stilstand werd gedwongen in een achtertuin in Broek in Waterland. Het is een geluk dat ze gevonden werd.

Dat er een koe in de sloot ligt vinden we in onze provincie meestal geen nieuws, maar deze koe maakte het wel heel bont. "We kijken wel uit op een weiland, maar ze moet zeker 300 meter door de sloot gelopen zijn voordat ze bij onze tuin aankwam", zegt Peter van Duinen.

Het dier heeft nog flink geluk gehad dat ze zondag gevonden is, omdat het huis verbouwd wordt. "We komen elke dag wel even kijken, maar gaan eigenlijk nooit zo ver de tuin in." Na een oproep op facebook werd de eigenaar gevonden die, zoals dat gaat, met zijn tractor het dier uit de sloot viste.