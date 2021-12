Twee jaar na de brand draait de molen Ceres weer: "Nu nog wind"

Er is niets wat de molenaars en de vrijwilligers op dit heugelijke moment van slag maakt. "We liggen in het midden van een hogedrukgebied. Dus we moeten zelf een handje helpen", aldus Ooijevaar. Dus duwt de één na de ander zo hard mogelijk tegen de wieken, en met succes.

"Hij doet het, het is feest", schreeuwt de molenaar blij uit, en gejuich volgt. Het betekent overigens nog niet dat molen alweer meel kan gaan malen. Daarvoor moet binnen nog het nodige gedaan worden.

Brandbeveiliging

De brand op oudjaarsavond 2019 ontstond hoogstwaarschijnlijk door een vuurpijl die in de rieten kap belandde. Daarom is bij de restauratie gekeken of die extra beschermd kon worden. Dat gebeurt door middel van een soort sprinklerinstallatie aan de buitenkant.

"Dan wordt het bovenste riet, waar toen ook de brand begonnen is, die wordt ook nat. Dat wordt ieder half uur gesproeid. Wat er van buitenaf bovenop valt zet de molen niet meer in brand". legt de molenaar uit.

Volgend jaar maart moet de molen echt helemaal klaar zijn voor gebruik en wordt dan ook officieel heropend.