Rens (8) scheurt heel jaar op z'n skelter door Bovenkarspel voor inzameling Ceres-molen

BOVENKARSPEL - Om geld in te zamelen voor de afgebrande Ceres molen, sjeesde Rens Hovenier (8) een jaar lang op zijn skelter door Bovenkarspel. Hij haalde ruim 7.000 lege flessen op en dat zorgde voor 3.300 euro in zijn 'molenpot'. Vandaag overhandigde Rens zijn cheque aan molenaar Johan Ooijevaar, die het geld gaat gebruiken om een trap in de molen te maken. "Zijn naam ga ik erin fresen, dus voor honderden jaren kunnen we terugvinden dat Rens dit gedaan heeft."

Rens Hovenier overhandigt zijn cheque aan molenaar Johan Ooijevaar. - NH Nieuws

In de nieuwjaarsnacht van 2019-2020 ontstaat er brand in de Ceres, naar alle waarschijnlijkheid door een vuurpijl. Wat op 1 januari 2020 overblijft is een zwart geraamte. Het trieste aanblik was voor buurjongen Rens reden genoeg om in actie te komen. "Ik heb daar leren schaatsen en ik fiets er altijd langs als ik naar school ga", vertelt hij. Op school was al een lege flessenactie gaande, en dat wilde Rens voortzetten. "Mama die dacht dat het één, twee, drie of vier maanden zou duren. Ze had niet verwacht dat het een heel jaar duurde", blikt hij vandaag terug. Lees verder onder de video.

Rens haalt 3.300 euro op voor de Ceres molen. - NH Nieuws

In de voortuin kwam een inleverpunt en Rens ging met zijn skelter het dorp door om lege flessen op te halen. De legeflessenautomaat in de supermarkt draaide overuren, omdat hij wekelijks een nieuwe lading flessen bracht. Een BB'er: Bekende Bovenkarspeler Rens werd volgens zijn moeder een echte BB'er, Bekende Bovenkarspeler. Naast het inzamelpunt in zijn voortuin, zorgde Rens voor een inzamelpunt in Enkhuizen en ook bij de brandweer in Venhuizen deden ze mee. "Toen hadden ze allemaal flessen en kwamen ze met sirenes en zwaailichten de straat in. Achterin lag het helemaal vol met flessen", vertelt Rens vol trots.

Na een jaar lang inzamelen heeft Rens 7.000 lege flessen ingeleverd. Vandaag schreef hij een cheque uit voor de molenaar. Met dikke zwarte letters kon hij daar 3.300 euro op zetten. 'De CeRens molen' Op zijn skelter is hij binnen vijf minuten bij de Ceres molen, waar een grote groep hem opwachtte. Molenaar Johan Ooijevaar nam de cheque in ontvangst. "Ik zat er nog aan te denken om de molen nu CeRens te noemen", zegt hij in zijn dankwoordje. "De inzet van zulke jonge kinderen, dat is zo fantastisch", vertelt molenaar Ooijevaar later aan NH Nieuws. Ooijevaar zorgt ervoor dat het geld van Rens voor een speciale klus gebruikt wordt. "Ik ga er trappen van maken, die komen in de kap van de molen. Zijn naam ga ik erin fresen. Dus voor honderden jaren kunnen we terugvinden dat Rens dit gedaan heeft."