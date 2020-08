Rens (7) zamelt een jaar lang flessen in voor Ceres-molen: "Zelfs zijn rapportgeld wilde hij doneren"

BOVENKARSPEL - Er is nog 500.000 euro nodig om de Ceres-molen in Bovenkarspel op te knappen. De molen brandde tijdens oudejaarsnacht bijna volledig af. De 7-jarige Rens is er door gegrepen: sinds begin dit jaar zamelt hij lege flessen in om geld in te zamelen voor de molen. "Hij is niet te stoppen."

Brenda de Jong vertelt gloeiend van trots over de actie van haar zoon Rens. "Ik ben gescheiden en mijn huidige vriend is brandweerman. Hij heeft de molen geblust toen die in brand stond dus het was en is hier het gesprek van de dag. Onze kinderen ademen brandweer en de molenaars zijn voor ons bekende gezichten."

"Omdat we weten om wie het gaat, wilden we graag iets voor ze doen." Rens was direct heel enthousiast over het idee van de flessenactie. Van zijn opa had de 7-jarige een skelter gekregen en daarmee ging hij op pad, in goed gezelschap van zijn moeder. "Ik was oprecht verbaasd: we kwamen de eerste keer met vier grote shoppers terug."

Buurt gemobiliseerd

Inmiddels groeit zijn bekendheid in de buurt. "Ze zien hem rijden en zeggen dan: dat is die jongen die flessen inzamelt voor de molen. Dat is echt supertof." Rens zijn enthousiasme is aanstekelijk: Brenda heeft een bord voor het raam geplaatst dat mensen flessen kunnen afgeven en ook een buurman heeft de hele straat verenigd.

"Rens is elke keer weer verbaasd hoeveel flessen mensen afgeven, dat kinderlijke enthousiasme is zo prachtig." Soms moet dat enthousiasme wat afgeremd worden. "Hij wilde laatst zelfs zijn rapportgeld in het 'molenpotje doen', maar dat hoeft nou ook weer niet."