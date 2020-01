Molenaar over afgebrande Ceres-molen Bovenkarspel: "Restauratie gaat jaren duren"

Nu de eerste schrik weg is voor molenaar Johan Ooijevaar, is het inventarisen wat er nog gered en gerestaureerd kan worden. Het feit dat het geraamte van de molen nog staat, leek een goed teken, maar desondanks ziet het er volgens Johan 'slecht uit'.

Enorme klus

De kap is nog redelijk in tact maar het houtwerk is extreem beschadigd. "Er zijn nog gedeeltes over, zoals de stalen roede van de Wieken. Maar het ziet er echt heel erg slecht uit. Dit gaat zo ontzettend veel werk kosten om alle brandschade weg te krijgen."

Volgens Johan wordt het een enorme klus om de molen weer terug te krijgen naar de oude staat. "Hier zijn we nog zeker een paar jaar mee zoet. DIt gaat echt heel erg lang duren", vertelt hij enigzins bedroefd.

Wieken gaan er af

De balken zijn ingebrand en moeten gerepareerd worden. "Dat betekent dat ze in laagjes alles eraf moeten schrapen." Begin van de week gaan de wieken er af en wordt de kap er zachtjes af gehesen. Dan wordt een plan gemaakt om alles opnieuw op te bouwen, en wordt gekeken wat precies kan worden hergebruikt. De restauratie zal de aankomende jaren gewoon op het erf van de molen gaan plaatsvinden.

Kostenplaatje

Momenteel is Johan druk in overleg met de Molenstichting en met de eigenaar, om te kunnen bepalen hoeveel de restauratie nu precies gaat kosten. "Dat weten we echt nog niet." Als de begroting is opgemaakt, kunnen ze naar de verzekering en dan is het afwachten wat ze terug krijgen. "De rest moeten we zelf betalen."

Belanghebbenden van de molen zijn daarom ontzettend ontroerend en blij met de inzamelingsacties. "Prachtig, wat ik gok wel dat het nodig is. Anders moeten we het zelf betalen. De gemeente heeft ook weinig geld, dus ik denk niet dat zij ons kunnen helpen op dat vlak."

Bekijk hier de reportage van NH Nieuws op 1 januari, bij de afgebrande molen: