Afgebrande Ceres-molen krijgt 250.000 euro van de provincie: 'prachtig, zo zijn we bijna rond'

BOVENKARSPEL - De Ceres-molen in Bovenkarspel die vorige jaarwisseling in vuur en vlam stond, krijgt 254.662 euro van de provincie Noord-Holland. Een flink bedrag in vergelijking met de andere molens op de lijst en voor de molen precies wat nodig is, want hiermee is de financiering van de restauratie nagenoeg rond.

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Het bedrag is precies wat is aangevraagd, vertelt Theo Vlaar van de stichting Westfriese Molens, opgelucht. Op het moment van spreken was hij zelf nog niet op de hoogte. "Dit is echt fantastisch nieuws. Ik hoopte wel één dezer dagen iets te horen, maar ik wist niet precies wanneer." In totaal is een bedrag van zeven ton nodig voor de restauratie van de molen. Twee maanden geleden viel de molen nog in de prijzen: de 75.000 euro van de Molenprijs deed al een flinke duit in het zakje, maar met deze toekenning vanuit de provincie is het bedrag bijna rond. "We moeten alleen nog 6.500 binnenhalen met de crowdfunding, want dat wordt dan weer verdubbeld door een fonds en dan zijn we rond."

Quote "Het is een gigantisch bedrag. Het zou zomaar kunnen betekenen dat de molen over een jaar weer kan draaien" Johan Ooijevaar - molenaar Molen Ceres

Nu deze toezegging binnen is, kan de stichting begin volgens jaar opdracht geven aan de molenbouwer om fase twee in te plannen. "We kunnen weer verder vooruitkijken: de kap kan er op, het binnenwerk kan gemaakt worden. Dit is prachtig nieuws." Vlaar is blij dat de provincie ondanks dat iedereen dit jaar extra kosten heeft door corona, toch flinke steun toekent. Verscheurde rekening Ook molenaar Johan Ooijevaar durft weer te dromen. "Het is een gigantisch bedrag. Het zou zomaar kunnen betekenen dat de molen over een jaar weer kan draaien." Zelf draagt de molenaar ook een steentje bij, twee keer per week wordt gewerkt aan de molen, maar ook lokaal krijgen ze veel steun. "Gisteren stond nog het gevelreinigingsbedrijf dat hier bezig is geweest voor de deur: ze kwamen de rekening van drieduizend euro verscheuren. Ook kunnen we gratis verf halen bij een verfwinkel uit de omgeving. Er komt zo veel naar ons toe, dat is geweldig." Ook andere Westfriese monumenten ontvangen steun vanuit de provincie. Zo krijgt de Berkmeermolen in Obdam een kleine ton toegewezen, is er steun voor het Cultureel centrum Pancratius in Oosterblokker en ontvangen vier Westfriese kerken een bedrag.