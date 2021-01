Eén jaar na brand Ceres-molen: "Niet verwacht dat we alweer zo ver zouden zijn"

BOVENKARSPEL - Het is een jaar na de brand bij de Ceres-molen, die werd veroorzaakt door vuurwerk. Even leek het het einde, maar mede door hard werken ziet de toekomst er weer hoopvol uit. "Ik had niet verwacht dat we alweer zo ver zouden zijn", vertelt molenaar Johan Ooijevaar.

Iets wat hij op nieuwjaarsdag 2020 niet kon bevroeden toen we hem ook spraken. "Dat is gewoon verloren. De molen gaat helemaal ten onder." Maar de kap werd eraf gehaald na een grondige inspectie blijk restauratie toch haalbaar. Een week later wordt en kan het opruimen beginnen. Begin maart startte de restauratie. Tachtig procent van de molen kon bewaard blijven, al moest er veel gebeuren. "We hebben een prachtige groep mannen. Die hebben al 1.800 uur in de molen gestoken. Schilderen, alles wat we hier doen. Planken aanbrengen, trappen maken en kozijnen maken. Alles is al klaar", vertelde de molenaar. Renovatie kost 700.000 euro Maar de grootst uitdaging blijkt geld te zijn. De renovatie kost 700.000 euro, en dat wordt maar deels gedekt door de verzekering. Er worden allerlei acties op touw gezet. En nadat de Ceres-molen de Molenprijs wint (en 50.000 euro), en ook nog 250.000 euro subsidie van de provincie krijgt, ziet het er goed uit.

Quote "Wat er het afgelopen jaar is gebeurd, is ongelofelijk" Johan Ooijevaar, molenaar

"Ik dacht, dat gaat jaren duren. Maar wat er het afgelopen jaar is gebeurd is ongelofelijk. Eigenlijk zijn we bijna rond. We kunnen de tweede fase opstarten om de kap dit jaar weer op de molen te zetten zodat die weer kan draaien", vertelt Ooijevaar. Tegenvallers in de kap gevonden En dus gaan de vrijwilligers vol goede moed verder om het ongelofelijke waar te maken. Namelijk een volledig gerestaureerde en draaiende molen in 2021. "De kap moet nog gebeuren, die moet nog uit elkaar. Daar zitten nog een paar tegenvallers in, die heb ik al gezien. Maar we kunnen er gewoon aan beginnen. Ik zie het zeer positief tegemoet. Ik geloof gewoon dat het gaat gebeuren."