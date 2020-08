Ondernemers Enkhuizen helpen Rens met inzamelingsactie

WEST-FRIESLAND - Al vanaf januari rijdt de zevenjarige Rens door de buurt om flessen op te halen. De opbrengst gaat naar de Ceres-molen die afgelopen jaarwisseling in lichterlaaie stond. Rens zijn enthousiasme werkt aanstekelijk, want twee ondernemers hebben zich nu aangeboden als inzamelpunt. "Dit scheelt een hoop ruimte in de schuur."

Ook Auto Tensen in Enkhuizen is een inzamelpunt gestart. Lisanne Rijnders doet de administratie bij het bedrijf en zag de Facebookberichten over Rens al meerdere keren voorbij komen. "Ik wilde hem graag helpen bij zijn actie en ook iets voor de molen betekenen, maar wij drinken geen frisdrank", vertelt ze lachend.

Na ons bericht over de zevenjarige Rens is ondernemend West-Friesland geïnspireerd geraakt. Bij 'Stenen en Tegels' in Opmeer kunnen hulptroepen voor Rens de lege statiegeld flessen inleveren. De moeder van Rens werkt hier en haar collega's waren onder de indruk van de actie van Rens.

In de showroom staat een bak waar klanten de flessen kunnen inleveren. "De molen is ook onder onze klanten een begrip en was hier begin van het jaar het gesprek van de dag. Ik hoop dat het veel flessen oplevert voor Rens."

"Zelf is Rens overdonderd door de aandacht", vertelt zijn moeder Brenda. "Het enthousiasme is grandioos. We hadden nooit gedacht dat we zoveel steun zouden krijgen."

"We kwamen met meer flessen thuis dan we net hadden weggebracht"

De hele dag stromen de berichtjes binnen van mensen die flessen willen komen brengen. Ook kreeg zij een reactie die haar ontroerde: "Iemand die getrouwd is bij de molen bood aan het uiteindelijke bedrag van Rens te verdubbelen. De tranen schoten in mijn ogen."

Hulp

De steun uit de buurt is massaal merken moeder en zoon als ze in de supermarkt zijn om de flessen weg te brengen. "Gisteren werden we herkend door een vrouw. Ze had ook nog wel 'wat' flessen", vertelt Brenda. "We liepen met haar mee naar de achtertuin, waar ze zeventig flessen voor Rens bleek te hebben. We kwamen met meer flessen thuis dan we hadden weggebracht."

Wil je Rens ook helpen sparen? Benader hem dan via Facebook of breng de flessen bij 'Stenen en Tegels' in Opmeer of bij Auto Tensen in Enkhuizen.