Volledige bedrag voor restauratie Ceres-molen is binnen

BOVENKARSPEL - Het bedrag om de afgebrande Ceres-molen volledig te kunnen restaureren is binnen. Dat zegt Theo Vlaar van Stichting De Westfriese Molens tegen NH Nieuws. De in totaal 700.000 euro was lange tijd de grootste zorg.

Er zit weer riet op de Ceres-molen - NH Nieuws

"Zoals het nu gaat, draait de molen eind van het jaar weer als vanouds", vertelt Vlaar. En dat hadden weinig mensen verwacht na de enorme brand op oudejaarsavond 2019. Want hoewel de molen nog bleek te redden, leek lange tijd het benodigde geld het grote probleem. Zo keerde de verzekering maar een deel van het totale bedrag uit. Maar daarna kwam omgeving in actie en vele inzamelingsacties werden op touw gezet. Zo haalde onlangs Rens Hovenier (8) nog ruim 3.000 euro op door flessen in te zamelen. Toen eind vorig jaar ook nog de Molenprijs werd gewonnen (50.000 euro) en de Provincie met een subsidie kwam van 250.000 euro, zag het er al positief uit. En nu is dus de volledig zeven ton binnen. Hard gewerkt in de molen Het restauratie vindt nu vooral binnen plaats. "De vrijwilligers hebben de vloeren gelegd en ook veel geschilderd. Daarnaast is molenmaker Poland bezig met het opknappen van de aandrijfwielen en de kap. Dus het gaat goed met de Ceres", vertelt een blije Theo Vlaar. Bekijk hier de reportage die we op 1 januari, een jaar na de brand, maakten.

Terugblik Ceres-molen: 1 jaar na de brand - NH Nieuws