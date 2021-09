Kers op de taart: kap van afgebrande Ceres-molen terug op zijn plek

Eén centimeter speling was genoeg: vanmorgen werd de 13 ton wegende kap van de Ceres-molen in Bovenkarspel met uiterste precisie terug op de molen gezet. En hoe: "Ineens was het 'plop'! De hele molen schudde en toen zat 'ie", vertelt een stralende molenaar Johan Ooijevaar.

"Dit is echt een hoogtepunt. Het is weer echt een molen!", is Johans eerste reactie als de kap erop zit. Wekenlang dacht hij dat de molen verloren zou zijn, nadat deze op Oudejaarsdag 2019 door vuurwerk in brand vloog. Al vanmorgen vroeg arriveerde de hijskraan om eerst het tijdelijke dak weg te halen en de nodige voorbereidingen te treffen. Ooijevaar: "Vanmogen hebben we de koningsspil naar binnen gehesen, dat is de belangrijkse balk in de molen die alles aanstuurt. De wielen zijn binnen om te malen en de oude vangbalk ligt weer hier klaar."

Na de ontmanteling kon vorig jaar maart de restauratie beginnen. Lange tijd bleef het spannend of het zou lukken om het enorme bedrag van 700.000 euro voor de restauratie bij elkaar te krijgen. Maar na een subsidie van de provincie, donaties en vele inzamelacties, kregen ze het bedrag bij elkaar. Dorpsmonument Het spektakel bleef vanmorgen niet ongezien. In nog geen tien minuten zat de kap erop en klonk er luid gejoel, waarna er op straat een applaus losbarstte. Vele Bovenkarspelers kwamen kijken om 'hun molen' weer in vol ornaat te kunnen zien. "Het is het dorpsmonument, ik fiets er altijd langs. Dit moest ik zien", zegt een vrouw. "Dit is een wonder boven wonder", aldus een man die jarenlang als vrijwilliger betrokken is geweest. Er is veel lof voor de vrijwilligers van de molen, die vele uren in de restauratie hebben gestopt. "Die mannen hebben echt een gouden medaille verdient".

Quote "Het karkas heeft flink op z'n donder gehad en is een stuk lichter geworden" Johan Ooijevaar, Molenaar

Na het terugplaatsen van de kap worden ook de (kale) wieken deze middag teruggeplaatst. Al het houtwerk binnenin moet nog verder worden afgemaakt de komende weken. Ooijevaar: "De spanning is nog wel hoe sterk de molen is als hij weer gaat draaien. Het karkas heeft flink op z'n donder gehad en is een stuk lichter geworden." De molenaar hoopt dat de molen eind oktober weer zal draaien. "Ik denk dat ik iets te voorbarig ben, maar ik wil het zo graag!"