Wieken hangen weer aan Ceres-molen: "Een wonder dat hij er weer zo bijstaat"

Het eerste deel van de wieken, de zogenaamde roeden, hangen weer in de Ceres-molen in Bovenkarspel. Oudejaarsavond 2019 brandde de molen bijna volledig af, en nu is hij bijna weer als vanouds. "Het is een wonder dat hij er weer zo bijstaat", zegt molenaar Johan Ooijevaar tegen NH Nieuws/WEEFF.

De molenmakers hebben de roeden vastgezet, daarna volgt het hekwerk en de zeilen. Toch is er binnen ook nog genoeg te doen voordat de molen weer helemaal klaar is. Zo wordt ook het draaiwerk onder handen genomen.

Gerestaureerde rem teruggeplaatst

De rem van de molen zit er ook weer in. Die raakte door de brand flink beschadigd, maar kon toch nog gerestaureerd worden. "Eigenlijk het belangrijkste onderdeel. Want als je een molen niet stil kan zetten, blijft die draaien. Dan gaat het niet goed', vertelt de glunderende molenaar. "Dit is echt een momentje dat die er weer in hangt. In het begin zag je de balk hier op de grond liggen, je gaf er geen cent meer voor. En nu hangt hij weer op z'n plek, en hij doet het weer. Heerlijk!"

En als dan ook nog de wieken door de molenmakers handmatig gedraaid worden, kan Johan zijn geluk helemaal niet op. "Hij draait weer, prachtig. Dit is toch wel weer smullen." Een logische reactie van een liefhebber die vlak na de brand nog verwachtte dat de molen verloren was.

Officiële heropening maart 2022

De molenaar hoopt dat de wieken over een paar weken weer als vanouds draaien. "Het is een gelukzalig gevoel. Je loopt weer naar een echte molen toe. De wieken hangen weer, de staart, dat is een heerlijk gevoel." Ondertussen is er ook een datum voor de officiële heropening. Die zal op 18 maart 2022 zijn.