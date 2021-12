Defend-demonstranten met ME op de vuist op IJmuidens Plein 1945

Op plein 1945 in IJmuiden zijn demonstranten van Defend-groepen en de politie slaags geraakt. De massaal toegesnelde ME had het plein razendsnel leeg geveegd. Het gonsde al de hele dag in de provincie dat er een flinke demonstratie aan zat te komen: eerder verzamelde er al tientallen agenten bij het Amsterdamse Museumplein en in het Hilversumse Media Park.