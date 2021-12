Politie en ME aanwezig op Media Park: 'oproepen tot (extreem) geweld tegen de politie'

Daarom worden er strenge voorzorgsmaatregelen genomen en is er de mogelijkheid dat bezoekers van het park zich moeten legitimeren. Ook zal er, naast beveiliging, politie aanwezig zijn en is het minder goed bereikbaar. Zo de ingang aan de Familie de Mollaan inmiddels dicht.

Volgende de gemeente Hilversum is bekend dat de groepen die nu op weg zijn naar de mediastad oproepen tot geweld tegen de politie. Daarbij zouden ze mogelijk ploertendoders, messen en verzwaarde hardschoenen willen gebruiken.

De afgelopen tijd is het Media Park vaker het toneel van demonstraties geweest. Hierbij werd de sfeer steeds grimmigen, gebruikten de demonstranten onder andere (zwaar) vuurwerk en werden stenen en flessen gegooid naar de politie.

Onze verslaggever die momenteel in Hilversum is, ziet dat auto's worden gecontroleerd en dat de ingang van het Media Park is geblokkeerd met twee grote groene containers. Ook staan er langs de snelweg A1 politiewagens te posten.

Catshuis ook extra beveiligd

Ook het Catshuis in Den Haag, waar het kabinet bijeen is om over coronamaatregelen te spreken, wordt extra beveiligd.

Op sociale media is opgeroepen tot 'verzet' op onbekende locaties in het land vandaag. Een woordvoerder van de politie bevestigd tegen mediapartner NOS dat gaat het om groeperingen die zich 'Defend' noemen en op open en besloten platforms op sociale media oproepen te gaan demonstreren. "De politie anticipeert daarop. Er zijn verschillende scenario's denkbaar", aldus de woordvoerder.