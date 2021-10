Weer demonstratie bij NOS-gebouw in Hilversum: 'Zijn leugens zat!'

Vandaag verzamelden zich weer meerdere demonstranten zich bij het gebouw van de NOS in het mediapark in Hilversum. Zij demonstreerden omdat zij geloven dat onder andere de NOS en RTLnieuws 'fakenews' zouden zijn. "NOS, RTL, SBS, NRC, AD, Telegraaf, Trouw. We zijn jullie leugens zat!", luidt één van de spandoeken van de activisten.