Na kogels nu vlammen: beschoten pand Den Helder getroffen door brand

In een pand aan de Steengracht in Den Helder dat eerder dit jaar nog werd beschoten , heeft vanochtend rond 7 uur brand gewoed. De politie sluit brandstichting niet uit. Vlak voor de brand uitbrak, zou een getuige een harde knal hebben gehoord. Een buurman had rook ingeademd en is door ambulancepersoneel onderzocht.

De brand was in het pand zelf, wat er heeft gebrand is niet bekend. Op foto's is te zien dat een soort kistje door de brandweer naar buiten is gebracht. Dat lijkt in brand te hebben gestaan.

De recherche doet onderzoek naar de brand, ook in de buurt, en zoekt getuigen. Het is nog niet bekend of de eerdere beschieting en de brand met elkaar te maken hebben. De politie neemt het eerdere voorval wel mee in haar onderzoek, zo laat een woordvoerder weten.

Kogelinslagen

Ruim een halfjaar geleden, op 11 april, schrokken buurtbewoners 's avonds op toen er schoten werden gelost op ditzelfde pand aan de Steengracht. Gealarmeerde agenten ontdekten meerdere kogelinslagen bij en naast de woning. Omwonenden gaven aan dat daar al langer sprake was van overlast - het pand zou worden gebruikt voor drugsverkoop. Dit was al meerdere keren aangegeven en er moest volgens hen nu eindelijk iets gebeuren.

Burgemeester Jan de Boer van Den Helder luisterde kennelijk naar deze noodkreet: hij sloot het pand per direct voor drie maanden en gaf de bewoner ervan een tijdelijk gebiedsverbod.

Opdrachtgever

In de tussentijd zijn drie verdachten aangehouden voor de schietpartij: een vrouw en twee mannen. De 23-jarige Denise van D. uit Den Helder wordt door het Openbaar Ministerie gezien als opdrachtgever. Zij zou de mannen hebben opgedragen haar ex-vriend, die in het pand woont, te vermoorden. Zelf ontkende zij tegenover de rechter alle aantijgingen.

Alle drie zijn ze inmiddels weer (tijdelijk) op vrije voeten: hun voorlopige hechtenis is dit najaar geschorst in afwachting van een inhoudelijke behandeling van de rechtszaak.

Of de brand van vanochtend gevolgen heeft voor de rechtszaken en de verdachten, en of de burgemeester weer maatregelen neemt tegen het bewuste pand, is nog niet bekend.