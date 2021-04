Burgemeester sluit beschoten vermeend drugspand in Den Helder voor drie maanden

Buurtbewoners vroegen begin deze week al, direct na de beschieting van een pand aan de Steengracht in Den Helder, om maatregelen van de gemeente. Het moest maar eens afgelopen zijn met de onrust rondom het gebouw dat bekend staat als drugspand. Daar heeft de gemeente kennelijk naar geluisterd, want het pand is vanaf vandaag gesloten.

Dat laat burgemeester Jan de Boer weten aan de bewoners van de Steengracht en de Fabrieksgracht. Het pand is voorlopig voor drie maanden gesloten. Daarnaast krijgt de bewoner van het pand een gebiedsverbod voor 100 meter rond zijn huis.

De Boer geeft aan opgelucht te zijn dat er afgelopen weekend bij de schietpartij geen gewonden zijn gevallen. "Ik realiseer me ook dat het nog even kan duren voordat u dat gevoel van veiligheid weer terug heeft. De afgelopen periode hebben wij wel signalen uit uw omgeving ontvangen, maar niets dat deze kant op wees."

De burgemeester zegt ook met de omwonenden naar andere manieren te zoeken om de overlast in de straat te kunnen wegnemen. Hij roept de mensen daarvoor op de politie (desnoods anoniem) of de gemeente in te seinen als er iets gebeurt dat niet in de haak is.

Lastig

"Het aanpakken van overlast is een lastige procedure en kost tijd, zoals u misschien heeft gemerkt. Dat komt omdat het woonrecht in Nederland een groot goed is. Daar moeten we zorgvuldig mee om gaan. Ik hoop echter dat we samen met de politie en met uw signalen en meldingen de komende periode kunnen doorpakken, zodat er weer rust komt in uw straat."

Het bewuste pand aan de Steengracht werd zondagavond door onbekenden beschoten. Volgens verschillende buurtbewoners zou het gebouw worden gebruikt voor drugsverkoop. De politie en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar de schietpartij.