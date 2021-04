Buurt wil dat gemeente ingrijpt: "Drugspand was doelwit van schietpartij"

Buurtbewoners rond de Steengracht in Den Helder waar gisteravond een woning werd beschoten, denken dat een drugspand het doelwit is. Zij willen dat de gemeente ingrijpt en het pand dichtgooit: "Het is nou klaar."

Veel buurtbewoners dachten gisteravond eerst dat het om vuurwerk ging. "Ik denk dat ze vanaf de overkant van de straat zijn begonnen met schieten", vertelt een buurtbewoner. "Het was poef, poef en daarna bambambam. We dachten eerst dat het vuurwerk was. Vanmorgen hoorden we dat er geschoten was."

Bij de woning die is beschoten, is een voorraam gesneuveld en een raampje in de voordeur. Ook bij de buurman is schade. "Ik heb niks gehoord en lag te slapen. Pas toen ik vanmorgen naar beneden kwam zag ik dat mijn raam kapot is. Twee kogels waarschijnlijk. De politie komt zo forensisch onderzoek doen."

Ingrijpen

Volgens meerdere buurtbewoners wordt het beschoten pand gebruikt voor drugsverkoop. Er zouden regelmatig mensen naar binnen en naar buiten gaan. Het buurtje is nooit helemaal rustig maar dit is een triest dieptepunt, vinden ze. "Dat huis wordt altijd aangewezen als drugspand. We hebben het vaker aangegeven en dan komt er wel eens een invalletje maar ze doen er niks mee. Maar nu moet er wel eens wat gaan gebeuren. We zijn er klaar mee."

De buurman maakt zich niet zo'n zorgen over de schade. "De schietpartij was niet voor mij bedoeld. Maar ja, je schrikt er wel van. Ik wacht even het onderzoek van de politie af en dan ga ik kijken wie me kan helpen om het raam te vervangen."

Burgemeester Jan de Boer zegt in een reactie op dit moment geen mededelingen te kunnen doen over het incident en de panden. "Wel spreekt hij zijn zorg en afschuw uit over het hebben van vuurwapens en het gebruik ervan. Geen enkele inwoner of buurt mag geconfronteerd worden met schietincidenten", zegt een woordvoerder namens de burgemeester. De politie heeft de zaak in onderzoek.