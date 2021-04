Politie-onderzoek na beschieting woningen in Den Helder

Een politiewoordvoerder bevestigt dat er gisteravond rond 22.30 uur meldingen over harde knallen waren binnengekomen. Agenten die poolshoogte gingen nemen, troffen bij een van de woningen aan de Steengracht meerdere kogelinslagen aan.

NH-verslaggever Matthijs Gemmink is vanochtend in de straat en ziet dat enkele ruiten van een van de woningen in de straat zijn gesneuveld. Ook de ruit van een naastgelegen woning is doorboord, ziet hij. "Een duidelijk gaatje", laat hij weten. "Verder is er weinig schade, maar er wordt nog wel buurtonderzoek gedaan. Agenten praten met bewoners van de straat."

'Klonk als vuurwerk'

Een bewoonster van de Fabrieksgracht vertelt aan verslaggever Gemmink dat de schoten haar aan vuurwerk deden denken. "De kinderen waren net gedoucht en naar bed, toen ze geschrokken naar me toe kwamen. Wat later heb ik naar buiten gekeken en zag ik dat de politie er was. Dat was fijn, toen wist ik dat het goed was."

Een andere bewoner zegt dat hij rond die tijd 'een paar gastjes' zag lopen. Net als zijn buurvrouw dacht hij aan vuurwerk, tot hij zag dat 'een van hen een wapen had'.

Geen gewonden

Er zijn bij de beschieting geen gewonden gevallen. De politie doet onderzoek naar het motief van de beschieting en probeert verdachten in het vizier te krijgen.