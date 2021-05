Vrouw (23) aangehouden in zaak beschoten woningen in Den Helder

Een 23-jarige vrouw uit Den Helder is vanochtend aangehouden in de zaak rond de beschoten woningen aan de Steengracht in Den Helder, vorige maand. Wat de rol van de vrouw bij de schietpartij is, is nog niet bekend.

Plots klonken er 's avonds laat, op 11 april, harde knallen. Terwijl sommige buurtgenoten aanvankelijk dachten dat het om vuurwerk ging, ontdekte de politie dat er was geschoten. In een pand aan de Steengracht zaten meerdere kogelinslagen, en ook bij het nabijgelegen huis sneuvelden er ramen. Verdachten waren toen nog niet in beeld.

Volgens buurtbewoners was er gericht geschoten op een pand waarvan bekend is dat er wordt gehandeld in drugs. De burgemeester sloot de woning en de recherche ging op zoek naar de daders. Eerder deze maand werden bewakingsbeelden vrijgegeven waarop twee mannen waren te zien. Zij worden als verdachte gezien, maar zijn nog niet aangehouden.

Wat de vrouw heeft gedaan, is nog niet bekend. Ze zit vast en haar rol wordt onderzocht.