Politie geeft beelden vrij van mannen die op pand in Den Helder schoten

Twee weken geleden kondigde de politie aan dat ze bewakingsbeelden in haar bezit had waarop de vermoedelijke daders te zien zijn van het beschieten van een pand in Den Helder. Als de mannen zich vrijwillig zouden melden, bleven de beelden alleen in het bezit van de politie. Maar ze meldden zich niet, dus zijn de beelden alsnog verspreid.

Door de beelden vrij te geven, hoopt de recherche op de gouden tip zodat de daders toch nog kunnen worden aangehouden. Vorige maand werd in de avond plots geschoten op een woning aan de Steengracht in Den Helder. Niet alleen bij het pand zelf was er schade, ook bij de buurman was een raam gesneuveld.

De verdachten zijn gefilmd vlakbij het gebouw waar ze even daarna op zouden hebben schoten. Het pand zou volgens buurtbewoners in gebruik zijn voor de verkoop van drugs. Zij gaven eerder tegenover NH Nieuws aan dat deze schietpartij een dieptepunt was, dat ze zonder succes al eerder hadden aangegeven dat er moest worden gehandhaafd en dat er nu echt wat moest gebeuren. De burgemeester sloot daarop het pand voor drie maanden.