'Niet Danny, maar naamgenoot is mogelijk tweede schutter schietpartij Den Helder'

"Ik heb het niet eerder gezegd in een rechtszaal, maar ik verwijt de officier van justitie tunnelvisie. Het zijn forse woorden, dat realiseer ik me, maar het is helemaal terecht." De advocaat van de 30-jarige Danny R. uit Den Helder zegt dat R. niet heeft geschoten op de bewoner van een huis aan de Steengracht in Den Helder. Hij wil daarom vrijspraak.

In april is geschoten op een woning aan de Steengracht in Den Helder. Vorige week bleek uit een eerste niet-inhoudelijke zitting met hoofdverdachte Denise van D. (23) uit Den Helder dat het Openbaar Ministerie denkt dat zij opdracht heeft gegeven om haar ex-vriend neer te schieten. Twee mannen, onder wie Danny R. (30), zouden dit hebben uitgevoerd.

Maar volgens R.'s advocaat zijn er voldoende aanwijzingen die erop wijzen dat hij onschuldig is en dat iemand anders de tweede schutter is. Er zijn bijvoorbeeld audio-opnamen, maar daar meent iemand niet Danny R., maar een naamgenoot in te herkennen. Ook is er een anonieme melding gedaan bij Meld Misdaad Anoniem waarin die naamgenoot, die erbij was toen de andere mogelijke schutter werd aangehouden, wordt aangewezen als schutter.

Niet klopt

"De verklaring van Denise van D. is zonder meer belastend voor mijn cliënt", zegt de advocaat in zijn pleidooi, "maar ik heb aanwijzingen dat die niet klopt. In tapgesprekken zei ze letterlijk dat ze het had laten doen. Dit staat haaks op wat ze later verklaarde, namelijk dat ze er niets mee te maken had." R. en Van D. werden in juli bij elkaar gezet op het politiebureau in Alkmaar. "Toen zei hij tegen haar dat hij er zat dankzij haar. Zij hield haar mond."